“Mr. Wrong – Lezioni d’amore”, le trame dal 28 giugno al 2 luglio 2021

Ozgur, alla ricerca di chi gli abbia bloccato la licenza per il nuovo locale, arriva al La Lou e vede Serdar mettere al collo di Ezgi una preziosa collana. Credendo, erroneamente, che fra il dottore e la ragazza sia scoppiato l'amore, la lascia, gettandola nella disperazione.

Cansu e Deniz, pensando di farle cosa grata, partecipano alla festa a sorpresa che Serdar organizza per il compleanno di Ezgi. Ma anche Ozgur ha preparato una romantica sorpresa per Ezgi; e quando Ozgur, attirato da Serdar nell'albergo della festa a sorpresa vede Ezgi e Sedar insieme, pensa che lei faccia il doppio gioco, e la licenzia. Delusa, Ezgi litiga con le amiche e si rifugia a Bursa dai genitori. Sevim e Nevin, anche loro convinte della "colpevolezza" di Ezgi, incaricano Haydar di sorvegliare tutte le mosse di Ozgur e compagnia.

Cansu ottiene da Levent di essere presentata come sua fidanzata a Zeynep; ma apprende dalla stessa, e non da Levent, che la bimba aveva accettato a condizione che i due non si sposassero e non facessero figli. Ozgur, quando viene a sapere che il presunto doppio gioco di Ezgi era solo un equivoco, si precipita a Bursa per chiedere scusa alla ragazza; ma lei, ancora troppo ferita, lo manda via.