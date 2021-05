“Mr. Wrong – Lezioni d’amore”, le trame dal 31 maggio al 4 giugno 2021

Ezgi scopre che a investirla è stato il bel giovane medico Serdar Ozturk. Dopo una serie di giornate decisamente "no" decide di andare a bere un drink con le amiche, ma purtroppo nessuna di loro la raggiunge. Rimasta sola al bancone del bar, si ubriaca. Il proprietario del locale "La Gabbia" è Ozgur che non solo è l'affascinante ragazzo con cui ha discusso in taxi, ma è anche l'inconsapevole vicino di casa di Cansu dove Ezgi è andata ad abitare. Ozgur si è guadagnato l'appellativo di "Uomo Sbagliato" dopo aver trascorso una nottata di fuoco con la bella giornalista Yesim, alla quale aveva concesso un'intervista come giovane imprenditore di successo. In questa giornata, dove i colpi di scena sembrano non finire mai, Ezgi, per non farsi mancare nulla, attraversa sbadatamente la strada e viene investita da un'auto.