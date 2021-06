“Mr. Wrong – Lezioni d’amore”, le trame dal 7 all’11 giugno 2021

Ezgi non ha mantenuto la parola, rinunciando ad accompagnare Ozgur al matrimonio della sorella, ma non sa che il locale dov'è appena stata assunta come PR, è proprio quello del suo vicino di casa. Ozgur si sente pedinato e si rifiuta di assumerla. Lei lascia La Gabbia e vuole sfogarsi con sua cugina Cansu così va trovarla in ospedale dove però incontra il suo ex con la nuova fidanzata evidentemente incinta. Disperata, si ubriaca, finendo a bussare alla porta di Ozgur. Ezgi è fuori di sé, non trova le chiavi di casa, vomita sul pianerottolo ed è febbricitante, così lui decide di aiutarla, ospitandola a casa sua e prendendosi cura di lei. La mattina seguente le sue amiche vanno a trovarla ed Ezgi viene sorpresa con una maglia da uomo a mo’ di pigiama.