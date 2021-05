“Mr. Wrong – Lezioni d’amore”: trama, cast e personaggi della nuova soap turca con Can Yaman

Al via da lunedì 31 maggio su Canale5 alle ore 14.45 la nuova soap con la star di "Daydreamer" "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" Credit: © Retiinrete Cecilia Uzzo







Nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 arriva "Mr. Wrong – Lezioni d’amore", in onda dal 31 maggio in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:45. Si tratta di un’altra serie prodotta in Turchia con protagonista Can Yaman, star ormai molto amata anche in Italia grazie a “Bitter Sweet” e “DayDreamer”.

La protagonista femminile è Özge Gürel, che lo affiancava proprio in "Bitter Sweet". I due sono di nuovo al centro di una storia tormentata, ambientata tra Bodrum e Istanbul. Lei, sognatrice, dopo l’ennesima delusione inizia a perdere le speranze d’incontrare il grande amore. Lui, ristoratore affascinante e rubacuori incallito, non crede nelle relazioni stabili. L’incontro dei due opposti farà cambiare opinione a entrambi.

La trama

Ezgi İnal è un’organizzatrice di eventi con un’indole molto romantica. Decide di organizzare una festa di compleanno per il suo ragazzo Soner, ma in tale occasione scopre che la tradisce, così lo lascia. Cambiando casa, conosce un nuovo vicino, Özgür, un ragazzo allegro, che prende la vita come viene. In realtà, Özgür Atasoy è un giovane benestante che possiede un ristorante e vive una vita un po' folle, poiché ha perso la fiducia nell'amore e nelle donne.



Vedendo che non ha successo nelle sue conquiste, Ezgi si rivolge a Özgür per guidarla e fornirle le tecniche per prendere l'uomo che le piace e poi non farsi lasciare. In cambio, accetta di accompagnarlo al matrimonio di sua sorella fingendo di essere la sua ragazza, per aiutarlo a liberarsi delle fastidiose richieste di sua madre, che vorrebbe vederlo sposato e con dei figli. Tra Ezgi e Özgür c'è una certa chimica, ma le amiche di lei ritengono che non sia l'uomo giusto, anche se alla fine…

Cast e personaggi

I due protagonisti sono interpretati da attori turchi già molto amati dal pubblico italiano. Özge Gürel interpreta Ezgi İnal, una ragazza solare, brillante ma sfortunata con gli uomini, che decide di rivolgersi a un “maestro d’amore”. Can Yaman interpreta Özgür Atasoy, autentico sciupafemmine che si trova a insegnare l’arte della seduzione a Ezgi.

Con loro ci sono Fatma Toptaş, che interpreta Cansu Akman, la cugina di Ezgi legata sentimentalmente a Levent, e Gürgen Öz, inteprete di Levent Yazman, amico fraterno di Özgür e dottore di chirurgia plastica. Poi c'è Cemre Gümeli che intepreta il brillante avvocato Deniz Koparan, amica del cuore di Ezgi e Cansu.

Nel cast ci sono anche Suat Sungur (nel ruolo di Ünal Yılmaz); Lale Başar (Sevim Atasoy); Serkay Tütüncü (Ozan Dinçer); Sarp Can Köroğlu (Serdar Öztürk); Taygun Sungar (Soner Seçkin); Feri Baycu Güler (Nevin Yılmaz); Ece İrtem (Gizem Sezer); Anıl Çelik (Emre Eren); Kimya Gökçe Aytaç (İrem Doğan); Ada Arca (Zeynep Zazman).