“My home my destiny”: la seconda stagione dal 4 settembre

Si puo' vedere su

Dopo il successo della messa in onda su Canale 5, si avvia alla conclusione (il 2 settembre) la prima stagione di "My home my destiny". Non bisognerà aspettare molto, però, per scoprire come prosegue la storia di Zeynep. I nuovi episodi saranno disponibili in anteprima gratis su Mediaset Infinity, una puntata al giorno dal lunedì al venerdì a mezzanotte. Tratta da un romanzo basato su una storia realmente accaduta (narrata dalla psichiatra turca Gülseren Budayicioglu), racconta la storia di una ragazza di umili origini che da bambina viene data in adozione ai benestanti datori di lavoro della madre.

La trama

Diventata adulta e dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, alla ragazza viene imposto un matrimonio d'interesse con Faruk, un giovane dell'alta società. Nessuno attorno a lei conosce il suo passato e, quando Sakine - la madre biologica di Zeynep - torna a bussare alla sua porta, la ragazza si troverà a vivere due vite parallele, divisa tra il mondo nel quale è nata e quello in cui è cresciuta.

Il cast

Zeynep ha il volto di Demet Özdemir, che ricordiamo come Sanem, l’eroina di “Daydreamer - Le ali del sogno”, al fianco di Can Yaman. Anche Mehdi è interpretato da una star delle soap turche: Ibrahim Celikkol.