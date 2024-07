“My home my destiny”, la trama del 20 e 21 luglio 2024

Il signor Baris riesce a rintracciare Ekrem, il padre di Zeynep, e lo comunica alla ragazza. L'uomo vive alle Fiji con la nuova compagna, che è anche incinta, e Zeynep teme che la madre Nermin rimanga distrutta dalla notizia. Nel frattempo, Mehdi si mette in affari con l'affascinante Nazli; i due si ritrovano al bar a parlare di lavoro, insieme a Nuh, e per puro caso Zeynep passa proprio di lì insieme a Emine. Decide di farsi coraggio e di salutarlo normalmente. L'uomo però presenta alla nuova socia in affari Zeynep come la sua ex moglie e la giovane capisce che fra di loro è realmente finita; decide quindi di accantonare i pensieri su Mehdi e riflettere sul futuro.