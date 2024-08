“My home my destiny”, le anticipazioni: addio Mujgan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 agosto al 1 settembre su Canale 5 (sab. e dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 31 agosto al 1 settembre

Mujgan (Zeynep Kumral) si reca alla stazione dei pullman pronta a partire per Erzurum. Burhan (Teoman Kumbaracibasi), che la sta aspettando, esce dall’auto e le punta la pistola contro. Spara un colpo contro di lei e uno contro se stesso. Tutti sono affranti per la scomparsa della donna e Zeynep (Demet Ozdemir) cerca di stare accanto a Mehdi (Ibrahim Celikkol), preoccupata per le sue reazioni. Nel frattempo, la sua auto aziendale viene vandalizzata. Baris (Engin Ozturk) scopre che è stato Mehdi e lo dice a Zeynep. La donna, messa di fronte all’amore malato dell’ex marito, lo denuncia. Quando la polizia si presenta al negozio per notificare la denuncia, Mehdi scappa e rapisce Zeynep.