“My home my destiny”, le anticipazioni: in cerca di un testimone

Le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 ottobre

Baris (Engin Ozturk) è sempre più vicino a Zeynep (Demet Ozdemir), tanto da non preoccuparsi più di tanto che la loro relazione esca alla luce del sole. Intanto Zeynep, vestita da infermiera, si introduce nella camera di Bekir, in ospedale, e lo convince a testimoniare a favore di Medhi (Ibrahim Celikkol) in cambio dei soldi che occorrono per far operare la figlia. Nermin (Senan Kara) regala a Sultan (Hüuya Duyar) una delle sue borse costose. La donna ne è felicissima, ma non sa a cosa andrà incontro con questo fatto apparentemente di poco conto. Ozlem (Ebru Cundubeyoglu), infatti, sempre molto incline alla rabbia, dice allo zio che Sultan ha rubato del denaro presente in casa...