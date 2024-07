“My home my destiny”, le anticipazioni: incombe la minaccia di Burhan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal dal 6 al 7 luglio su Canale 5 (sab. e dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







Mehdi (Ibrahim Celikkol) è distrutto a causa della richiesta di divorzio di Zeynep (Demet Ozdemir), che però è talmente convinta della sua decisione da aver già preso una casa in affitto. Nel frattempo, Burhan (Teoman Kumbaracibasi) continua a gravitare intorno al mondo di Mehdi, rappresentando una seria minaccia, nonostante non riesca a resistere al grande amore della sua vita, Mujgan (Zeynep Kumral). Baris (Engin Ozturk) invita a pranzo Zeynep, le racconta che all’inizio della sua carriera era povero e poi le propone di trasferirsi a lavorare all’estero. In quel momento, Mehdi arriva al ristorante, Zeynep cerca di parlargli ma lui la ignora. In tribunale, poi, Mehdi non si oppone al divorzio e Zeynep dichiara di voler rinunciare al mantenimento.