“My home my destiny”, le anticipazioni: Kibrit va a vivere con Zeynep

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all'11 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45)







Mehdi (İbrahim Celikkol) va all’università e dice al professore di Zeynep (Demet Ozdemir) che si sono sposati e gli chiede se può aiutare Zeynep a sostenere gli esami. Mehdi si assenta per un momento e Faruk (Engin Hepileri) si presenta davanti a Zeynep. Dopo poco arriva Mehdi e discute con Faruk. Benal (Incinur Sevimli) confida a Cemile (Elif Sonmez). di essere incinta e che il padre è Mehdi. Il tribunale concede l’affidamento di Kibrit (Helin Kandemir)a Zeynep e Mehdi, così la ragazza torna a vivere con loro. Mentre Cemile e Mehdi bevono il caffè e Cemile sta per rivelargli della gravidanza di Benal, in quel momento entrano Zeynep e Kibrit in casa. Mehdi, di spalle, confessa alla sorella di essere innamorato di Zeynep, ignaro della loro presenza. Kibrit e Zeynep lo sentono e rimangono distucco. Su suggerimento di Kibrit, Mehdi si dichiara a Zeynep che non reagisce. Profondamente dispiaciuto e sconsolato, Mehdi esce di casa e Zeynep lo segue salendo in auto con lui.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 luglio al 4 agosto)

Benal scopre di essere incinta ed è combattuta tra abortire e tenersi il bambino. Zeynep la invita a riflettere prima di decidere. Medhi affronta a muso duro Ekrem nel suo ufficio perché ha dei conti in sospeso da regolare con lui, ma viene portato via con la forza dalle guardie di sicurezza. Bayram e Sakine sono entusiasti di Mehdi, anche se, per il momento, preferiscono non parlarne con la figlia. Nermin scopre che Zeynep e Mehdi hanno fatto richiesta per adottare Kibrit e intende bloccarli in tutti i modi.

Le anticipazioni dal 7 all’11 agosto