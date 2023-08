“My home my destiny”, le anticipazioni: la confessione di Benal

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 agosto al 1 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "My home my destiny"

Mehdi (Ibrahim Celikkol) si trova in terapia intensiva, le sue condizioni sono molto gravi e Zeynep (Demet Ozdemir) è disperata. Nermin (Senan Kara) sta arrivando per sostenere la figlia adottiva, mettendo in discussione il ruolo di Sakine (Zuhal Gencer), mentre Benal (Incinur Sevimli) intende fare di tutto pur di rivedere l’uomo che ama ed entra nella sua stanza. I medici chiedono a Zeynep di cercare di reperire sangue per una eventuale trasfusione e di tenersi quindi pronti per rapidi sviluppi. All’ospedale però, Zeynep, oltre alla preoccupazione, deve far fronte alla furia di Mujgan (Zeynep Kumral), che la aggredisce verbalmente e le attribuisce le colpe di quello che è successo. Zeynep sta molto male, ma trova conforto in Cemile (Elif Sonmez), la quale le sta vicino e capisce che le intenzioni della giovane sono buone. In ospedale, Zeynep si imbatte in Benal che è appena uscita dalla stanza di Mehdi e capisce che nasconde unsegreto. Benal confessa di aspettare un figlio da lui.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 agosto)

Nuh, dopo aver scoperto che Faruk sta corteggiando Emine, va da lui e fanno a botte. Sakine cerca di spiegare a Zeynep che Mehdi è pentito e non vuole nessun altro che lei. Metem viene a sapere che Nermin ha scoperto qualcosa della sua relazione con Ekrem. Benal incontra Zeynep, le dice che non voleva incrinare il loro rapporto e giura che Mehdi non è il padre della bambina, proponendo anche di sottoporsi a un test di paternità. Medhi, per difendere Bayram, si ritrova coinvolto in una rissa e viene accoltellato.

Le anticipazioni dal 28 agosto al 1 settembre