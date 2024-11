“My home my destiny”, le anticipazioni: la decisione di Nermin

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 15 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dall'11 al 15 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "My home my destiny"

Mehdi (Ibrahim Celikkol) esce di prigione grazie anche alla difesa eccellente di Zeynep (Demet Ozdemir). Inizia per lui una nuova vita come socio in affari di Cengiz (Rıza Akın) e all’uscita del locale dove è andato a festeggiare con la famiglia, subisce un agguato da alcuni uomini che cercano di ucciderlo. Nermin (Senan Kara) si trasferisce nella sua vecchia casa e propone a tutte le donne di andare a vivere con lei, ma solo Zeynep decide di seguirla. Sakine (Zuhal Gencer) ne è distrutta. Alla fine, le raggiunge davanti al portone e implora Zeynep di non abbandonarla. In quel momento arriva un uomo in moto e spara contro le donne.