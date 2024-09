“My home my destiny”, le anticipazioni: la scelta di Zeynep

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 4 ottobre su Canale 5 (da mar. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 1° al 4 ottobre

Baris (Engin Ozturk) rivela a Nermin (Senan Kara) che Ekrem (Nail Kirmizigul) è stato incriminato e che lei riavrà i soldi della sua azienda di famiglia. Le donne della casa sono in festa, ma quando Baris scopre che la famiglia di Mehdi (Ibrahim Celikkol) è loro ospite, ne è contrariato. Zeynep (Demet Ozdemir) è in imbarazzo: Baris dimostra sempre di più i suoi sentimenti verso di lei, fino ad invitarla a pranzo. La ragazza accetta di raggiungerlo, ma nel frattempo Huseyn (Cihangir Kose) rinuncia alla difesa di Mehdi e, all’oscuro di tutti, Zeynep cambia i suoi programmi e decide di presentarsi in tribunale come avvocato del suo ex marito. Poi chiederà a Savas (Kaan Altay Koprulu) di aiutarla col caso, pregandolo di mantenere il segreto.