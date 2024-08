“My home my destiny”, le anticipazioni: l’ora dei chiarimenti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 4 agosto su Canale 5 (sab. e dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 4 agosto

Nuh (Fatih Koyunoglu) parla con Cemile (Elif Sonmez) dopo il confronto avuto con Mehdi (Ibrahim Celikkol) e le giura che lei non è mai stata un ripiego per lui e che non la considera una cura per le ferite lasciate da Emine (Naz Goktan). Cemile si dimostra molto comprensiva e dice a Nuh che ciò che conta sono i sentimenti che provano nel presente e non quello che è successo nel passato. I due decidono di sposarsi. Per seguire la tradizione, Nuh chiede a Sultan (Hulya Duyar) di fare le veci della famiglia di Cemile e chiede a lei la sua mano. Mentre festeggia con le amiche, durante la notte Zeynep (Demet Ozdemir) viene chiamata urgentemente in ufficio insieme ai suoi colleghi. Non si accorge che Mehdi la segue...