“My home my destiny”, le anticipazioni: Mehdi è libero, ma…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all'8 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 4 all'8 novembre

Mehdi (Ibrahim Celikkol) esce di prigione grazie a un favore di Cengiz (Rıza Akin), suo compagno di cella e uomo poco raccomandabile. In cambio vuole che Medhi entri a far parte del suo gruppo e di gestire i suoi affari fuori dal carcere. Mehdi ha accettato perché sa bene che questa è la sua unica opportunità di ritrovare la libertà ma questa scelta non sarà condivisa dai suoi parenti, che vengono inevitabilmente coinvolti. Nel frattempo, Zeynep (Demet Ozdemir), ancora scossa dagli ultimi avvenimenti, sente improvvisamente la mancanza di Baris (Engin Ozturk) e decide di invitarlo a cena, proprio mentre Mehdi è a tavola con tutta la sua famiglia...