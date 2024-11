“My home my destiny”, le anticipazioni: Mehdi va da Nermin

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 25 al 29 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "My home my destiny"

L’intimidazione subita da Zeynep (Demet Ozdemir) e dalle sue madri sconvolge tutti. Zeynep non condivide le accuse nei confronti di Mehdi (Ibrahim Celikkol) perché non ci sono prove che lui sia coinvolto nella sparatoria, e si arrabbia molto con Baris (Engin Ozturk) e con le sue madri quando cercano di prendere delle decisioni al posto suo. La ragazza gli fa capire che lo ha fatto anche perché teme ritorsioni contro la sua famiglia. Mehdi va a casa di Nermin (Senan Kara) e cerca di rassicurare tutti che lui non c’entra con quanto sta accadendo. Intanto continua il corteggiamento discreto di Ali Riza (Hakan Salinmis) nei confronti di Sultan (Hulya Duyar) che, invece, sembra molto restia.