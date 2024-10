“My home my destiny”, le anticipazioni: Ozlem mette alla prova Zeynep

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all'11 ottobre su Canale 5 (da mar. a ven. ore 16.40) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 7 all'11 ottobre

Mehdi (Ibrahim Celikkol) continua a fidarsi di Cengiz (Riza Akin), che sembra volerlo coinvolgere nei propri loschi traffici. L’anziano malavitoso gli suggerisce di procurarsi un’ingente somma di denaro contante per uscire dal guaio in cui si è cacciato. Nel frattempo Zeynep (Demet Ozdemir) compie l’ennesimo tentativo disperato: vuole convincere Bekir a ritirare le accuse contro Mehdi, così da scagionarlo una volta per tutte. A casa di Baris (Engin Ozturk) e Savas (Kaan Altay Koprulu) arriva dagli Stati Uniti Ozlem (Ebru Cundubeyoglu), la loro sorella maggiore. Quella di Ozlem non è soltanto una visita di piacere vuole vederci chiaro nel rapporto che unisce Baris a Zeynep.