“My home my destiny”, le anticipazioni: questione di cuore… ferito!

Le anticipazioni dal 24 al 28 giugno

Drammatici alti e bassi tra Zeynep (Demet Ozdemir) e Mehdi (Kaan Urgancioglu). Mehdi sente Zeynep lontanissima da lui e decide di dirglielo. Zeynep, a sua volta, gli spiega che Benal (Incinur Dasdemir) ora è troppo ingombrante per la loro vita insieme, tenendo anche presente che è incinta di Mehdi… Mentre Mehdi e Zeynep cercano di riaggiustare le cose, è Mujgan (Zeynep Kumral) a turbare la loro serenità criticando il fratello per come vuole liberarsi di Benal. Mehdi, però, sembra proprio non poter avere pace. Scopre, infatti, che il suo nemico Burhan (Teoman Kumbaracibasi) è tornato in città e ora è Zeynep che cerca di farlo ragionare: il tentativo avrà brutte conseguenze. Nel frattempo anche Emine (Naz Goktan) riflette sul suo rapporto con Faruk (Engin Hepileri): vorrebbe viverlo alla luce del sole e invece non può.