“My home my destiny”, le anticipazioni: torna l’amata Zeynep

Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 17 al 21 giugno

Con il finale della prima stagione, la soap My home my destiny si era interrotta a settembre per proseguire su Mediaset Infinity con la seconda, che ora arriva su Canale 5. Continueremo quindi a seguire le vicende di Zeynep (Demet Ozdemir) e Medhi (Ibrahim Celikkol). Zeynep è alla vigilia di un importante colloquio di lavoro, e decide di recarsi da una psichiatra per cercare di capire meglio la sua vita e se è innamorata di Medhi. Intanto viene assunta per il lavoro da avvocato. Benal (Incinur Dasdemir) viene rapita dall’ex marito. Zeynep si sente tremendamente in colpa perché la ragazza se n’è andata di casa dopo aver avuto una furiosa discussione con lei, e teme che le succeda qualcosa. Contando che è anche è incinta...