“My home my destiny”, le anticipazioni: tutti con Mehdi

Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 28 ottobre al 1° novembre

Sultan (Zuhal Gencer) ed Emine portano Zeynep (Demet Ozdemir) a cena fuori per farla distrarre. Al rientro in casa delle ragazze, Cemile (Elif Sonmez) è triste nel vedere che sono tutte così gioiose, mentre Mehdi (Ibrahim Celikkol) è ancora in carcere. Sakine (Naz Goktan) e Nermin (Senan Kara) la mattina seguente vanno da Zeynep, ammettendo di essere state troppo dure con lei. Mehdi intanto è ancora in carcere mentre intorno a lui Zeynep e gli altri stanno facendo di tutto per tirarlo fuori di prigione. Nonostante l’impegno profuso, Mehdi non vuole in nessun modo che l’aiuto arrivi dal capo della sua ex moglie, Baris (Engin Ozturk).