“My home my destiny”, le anticipazioni: un matrimonio all’improvviso…

Da lunedì 10 luglio Canale 5 trasmette la nuova soap che racconta di una giovane benestante che viene richiamata nella famiglia d’origine ben più modesta. Protagonista è Demet Ozdemir. Mehdi (Ibrahim Celikkol) incontra Zeyep (Demet Ozdemir), la ragazza che vogliono fargli sposare. L’uomo, rimasto colpito dalla bellezza della giovane, le dice di essere disposto a sposarla anche il giorno dopo. Ma Zeynep, com’era prevedibile, non accetta. Anche Sakine (Zuhal Gencer), la madre di Zeynep, deve insistere a lungo per far capitolare la figlia. Zeynep incontra Faruk (Engin Hepileri) e, stanca delle bugie, gli rivela le sue umili origini. Il ragazzo si allontana senza dire una parola. Per la prima volta Zeynep visita la tomba del fratello scomparso e appare Mehdi, anche lui in visita alla tomba dell’amico. I due passano un po’ di tempo insieme, Mehdi riesce a tirarla su di morale e Zeynep all’improvviso realizza che è lui l’uomo che vuole sposare. Zeynep, già con l’abito da sposa indosso, comunica a Mehdi di averci ripensato, ma la madre le fa cambiare idea...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 luglio)

Zeynep Goksu è una bambina nata in una famiglia con grandi difficoltà economiche e con un padre alcolista. Da piccola, viene però adottata dai ben più agiati datori di lavoro della madre. Dopo anni, vediamo Zeynep adulta, una donna realizzata che frequenta la facoltà di Legge e sogna di diventare avvocato. Improvvisamente, ricompare la madre biologica, che vuole riportarla alle sue radici, nella sua vecchia casa. E vuole anche convincerla a sposare un giovane del quartiere di nome Mehdi.

Le anticipazioni dal 17 al 21 luglio