“My home my destiny”, le anticipazioni: un’adozione in pericolo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 luglio al 4 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "My home my destiny"

Mentre cercano un locale per cenare, Zeynep (Demet Ozdemir) e Mehdi (Ibrahim Celikkol) vedono un uomo che picchia un bambino per togliergli i soldi. Mehdi gli dà una lezione e porta via il bambino per farlo mangiare. Zeynep, si offre di fare domanda per adottarlo. Mehdi però rifiuta, visto che lei ha in programma di partire per Londra. Ma la ragazza lo rassicura che non andrà via. Nel frattempo Faruk (Engin Hepileri), nel tentativo di avere notizie di Zeynep, avvicina Emine (Naz Goktan) con fare piuttosto ambiguo, al punto da insospettirla. Faruk le chiede di avvisarlo in merito a eventuali sviluppi circa Zeynep e la ragazza non ne fa parola con la sua amica. Tutta la famiglia di Mehdi, compresi Zeynep e i suoi genitori, aspettano l’arrivo dell’assistente sociale che si occuperà dell’adozione. Ma l’atmosfera di gioia viene interrotta da Bayram (Kazim Sinan Demirer) che entra in casa ubriaco.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 luglio)

Emine invita Zeynep a lasciare stare Mehdi e sfruttare l’occasione con Faruk. Sultan dice a Mjgan che la situazione fra Mehdi e Zeynep si può risolvere e che il matrimonio si può salvare. Zeynep va all’aeroporto con Faruk per prendere l’aereo per Londra. Ma la ragazza gli restituisce l’anello e dice al suo ex fidanzato che non intende andare con lui. Ma Faruk insiste per avere spiegazioni sul perché sia stato lasciato. Ekrem si fa scappare delle parole di troppo che offendono e feriscono profondamente Mehdi e i suoi familiari.

Le anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto