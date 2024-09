“My home my destiny”, le anticipazioni: Zeynep e Baris sempre più vicini

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Paolo Di Lorenzo







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 13 settembre

Mehdi (Ibrahim Celikkol) si dà alla fuga dopo aver rapito Zeynep (Demet Ozdemir), che tenta invano di scappare. Si salva grazie all’intervento di Savas (Kaan Altay Koprulu), il fratello di Baris (Engin Ozturk), che lancia un appello sui social. Benal (Incinur Sevimli) dà alla luce la piccola Mujgan ma non riesce a guardare in faccia la realtà sul conto di Mehdi. Cemile (Elif Sonmez) si reca in prigione per convincerlo a sposare Benal. Ancora scossa dal sequestro, Zeynep capisce che il suo capo è innamorato di lei, e trascorre una piacevole serata a casa di Baris con Emine (Naz Goktan), la quale sembra aver conquistato il cuore di Savas.