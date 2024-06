“My home my destiny”, le anticipazioni: Zeynep è decisa a chiedere il divorzio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'1 al 5 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dall'1 al 5 luglio

Mehdi (Ibrahim Celikkol) viene rilasciato dopo essere stato portato in Centrale per aver picchiato Burhan (Teoman Kumbaracibasi). Zeynep (Demet Ozdemir) comincia a chiedersi se il suo destino sarà davvero quello di stare con la persona che ama, dovendo però subirne la parte peggiore e, di conseguenza, averne anche paura. Mehdi viene a scoprire da Burhan che Zeynep è andata a trovarlo a sua insaputa e va su tutte le furie. Al suo ritorno a casa discutono e Mehdi perde il controllo, ribaltando la tavola da pranzo con violenza. Zeynep è pronta per uscire, quando scopre da Mujgan (Zeynep Kumral) che Mehdi l’ha rinchiusa dentro casa per impedirle di andare al lavoro. Quando riesce a liberarsi raggiunge Mehdi in officina, lo affronta e gli chiede il divorzio