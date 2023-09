“My home my destiny”, le anticipazioni: Zeynep e Medhi, pace fatta!

Ecco quello che succederà nel gran finale del 2 settembre su Canale 5 (ore 15.45) Simona De Gregorio







Puntate finali per la prima stagione dell’amata soap, che tornerà prossimamente su Canale 5. Medhi (Ibrahim Celikkol) è ricoverato in terapia intensiva e il medico, temendo l’aggravarsi delle sue condizioni, fa entrare Zeynep (Demet Ozdemir) nella sua stanza per salutarlo. La donna gli confessa di essere innamorata di lui e l’uomo si sveglia. Mehdi viene così a sapere da Zynep che Benal (Incinur Dasdemir) è incinta e che il figlio è suo. Quello che lo sconvolge di più è che tutta la sua famiglia lo sapeva e aveva tramato nell’ombra per far abortire Benal e mandarla via dal quartiere. Durante il chiarimento con l’intera famiglia, Medhi scopre però che del bambino era al corrente solo Cemile (Elif Sinmez), che d’accordo con Sultan (Hulya Duyar) aveva offerto dei soldi a Benal per sparire. Mehdi dice a Zeynep di aver detto a Benal che lui ci sarà per il bambino, ma che non intende rinunciare al suo matrimonio e spera che lei resti con lui. Lei accetta e i due partono per il viaggio di nozze che non hanno ancora fatto. Anche Faruk (Engin Hepileri ) sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con Emine (Naz Goktan) con la quale sta nascendo qualcosa...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 agosto all’1 settembre)

Ekrem ha lo stesso gruppo sanguigno di Mehdi e viene incoraggiato da Nermin a donare il sangue.Cemile si vede con Benal per chiederle se ha abortito, dato che nell’eventualità che Mehdi muoia, suo figlio è l’unico legame rimasto. Emine e Faruk discutono per un fraintendimento. Emine chiede indirettamente consiglio alla madre Sultan e, rincuorata, decide di perdonare Faruk. Le condizioni di Mehdi peggiorano, Zeynep entra nella sua stanza e, nella speranza di risvegliarlo, gli rivela che diventerà padre.

Le anticipazioni del gran finale del 2 settembre