“My home my destiny”, le anticipazioni: Zeynep è sempre più infelice

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45)







Zeynep (Demet Ozdemir) va a casa dei suoceri dopo il matrimonio. La suocera Zahine (Nursim Demir), e anche sua madre Sakine, (Zuhal Gencer) la esortano a essere una brava moglie, ubbidiente e dedita al marito, ma la giovane non si capacita di aver accettato un matrimonio combinato. Nell’andare a scuola per sostenere un esame, incontra Mehdi (İbrahim Celikkol) che l’ha raggiunta per stare un po’ più di tempo con lei e per capire qualcosa di più del suo carattere. Zeynep incontra poi anche Faruk (Engin Hepileri), che l’ha cercata per avere spiegazioni sul perchè è stato lasciato senza nessuna spiegazione. Anche lui scosso dalla situazione, cerca di riconquistarla con delle belle parole miste a rabbia e sconforto. Zeynep torna a casa dalla madre adottiva, Nermin (Senan Kara), lascia i suoi soldi e la sua carta di credito e si incammina sulla strada più confusa che mai. Medhi, che la sta cercando dappertutto, la trova molto turbata e la riporta nella casa di famiglia dove è sempre più infelice.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 luglio)

Nuh esorta Mehdi a fare di tutto per sposare Zeynep, ma è anche preoccupato per il suo caro amico.Veysi infatti potrebbe uscire di prigione e questo complicherebbe le cose... Nermin riceve un messaggio da Zeynep che la insospettisce al punto da chiedere l’intervento di Faruk. Mehdi vuole assolutamente sapere da Zeynep chi sia l’uomo (Faruk) che è improvvisamente apparso alla loro cerimonia di matrimonio. Sakine allora prende l’iniziativa e gli dice mentendo che è il suo fratellastro.

Le anticipazioni dal 24 al 28 luglio