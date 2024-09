“My home my destiny”, le anticipazioni: Zeynep è senza pace, Mehdi alle strette

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Paolo Di Lorenzo







Le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 settembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "My home my destiny"

Mehdi (Ibrahim Celikkol) ha molti nemici in carcere: per questo stringe amicizia con Cengiz (Riza Akin), un anziano detenuto che si rivela una vecchia conoscenza del padre. Nel frattempo arriva Ali Riza (Hakan Salınmış), lo zio di Baris e Savas (Kaan Altay Koprulu): con Sultan (Hulya Duhar) sono scintille già da subito e lui le propone di lavorare a casa dei nipoti. Costretto a letto da una febbre molto alta, Baris (Engin Ozturk) viene accudito da Zeynep (Demet Ozdemir) e finisce per baciarla nel sonno. Dopo che Mehdi viene ridotto in fin di vita da una coltellata, Zeynep accetta a ritirare la denuncia, a patto che lui se ne vada da Istanbul per sempre.