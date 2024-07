“My home my destiny”, le anticipazioni: Zeynep soffre per il divorzio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal dal 20 al 21 luglio su Canale 5 (sab. e dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 20 al 21 luglio

Zeynep (Demet Ozdemir), che ha divorziato da Mehdi (Ibrahim Celikkol), è a pezzi. Ama ancora l’ex marito ed è gelosissima di Benal (Incinur Sevimli). Emine (Naz Goktan), la sua amica del cuore, la consola come può. Nel frattempo, Mehdi si mette in affari con l’affascinante Nazli (Ayse Akin); i due si ritrovano al bar a parlare di lavoro, insieme con Nuh (Fatih Koyunoglu), e per puro caso Zeynep passa proprio di lì assieme a Emine. Decide di farsi coraggio e di salutarlo normalmente. L’uomo però presenta alla nuova socia in affari Zeynep come la sua ex moglie, e la giovane capisce che fra di loro è realmente finita; decide quindi di accantonare i pensieri su Mehdi e riflettere sul futuro. Intanto il signor Baris (Engin Ozturk) riesce a rintracciare Ekrem, il padre di Zeynep (Nail Kirmizigul).