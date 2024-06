“My home my destiny”, le trame dal 1° al 6 luglio 2024

Mehdi viene rilasciato dopo essere stato portato temporaneamente in centrale e trattenuto, per aver picchiato una persona. Zeynep comincia a chiedersi se il suo destino sarà davvero quello di stare con la persona che ama, dovendo però subirne la parte peggiore e di conseguenza, averne anche paura. La donna è tormentata dagli attacchi di panico e dai timori che prova. I discorsi di Sakine non la aiutano, in quanto la donna non fa altro che ricordargli che le donne devono essere sottomesse agli uomini, i quali non si preoccupano minimamente dei sentimenti.