“My home my destiny”, le trame dal 10 al 14 luglio 2023

Zeynep Goksu è una bambina nata in una famiglia con grandi difficoltà economiche e con un padre alcolista. La sua infanzia è segnata dagli abusi del padre e dalla morte del fratello più grande, che segneranno nella bambina dei ricordi indelebili. Da piccola, viene però adottata dai ben più agiati datori di lavoro della madre, che fa le pulizie in una casa di una famiglia benestante. È con gran dolore che la madre decide di accettare la richiesta di affidamento, in quanto sa bene che non può garantire una vita degna, a sua figlia. Dopo anni, Zeynep, che è ormai una donna adulta e realizzata che frequenta la facoltà di legge e aspira a diventare avvocato, ha quindi realizzato i sogno. La donna però, ha sempre un grande legame verso i quartieri più poveri, in quanto non dimentica certo il passato; sa bene che non potrà mai dimenticarlo e che sarà sempre parte integrante del suo essere. La madre adottiva decide di organizzarle una festa a sorpresa per il suo compleanno.