“My home my destiny”, le trame dal 16 al 18 agosto 2023

Zeynep sospetta che il bambino che Benal aspetta sia di Mehdi. Sconvolta, si interroga sui suoi sentimenti per Mehdi, quando lui si scusa con lei per non averle detto che lui e Benal avevano avuto una relazione. Mehdi si reca al bar del suo amico Nuh e si confronta con lui sulla questione, e Nuh gli consiglia di non arrendersi e fare di tutto per riconquistare Zeynep. Nel frattempo Zeynep affronta Benal, accusandola di aver tradito la sua fiducia. Deve andarsene da quella casa. Benal le dice che non voleva incrinare il loro rapporto e giura che Mehdi non è il padre della bambina proponendo anche di sottoporsi a un test di paternità. Il bambino è del suo ex marito violento, sostiene. Non lo ha detto a nessuno per evitare che lui lo scoprisse e si vendicasse. Zeynep si sente in colpa e le chiede di restare. Mehdi torna a casa sua senza Zeynep e si confida con sua sorella Cemile. Bayram è stato ritrovato e Mehdi si precipita da lui.