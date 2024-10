“My home my destiny”, le trame dal 14 al 18 ottobre 2024

Savas ed Emine riescono a racimolare i soldi da dare a Bekir per farlo testimoniare e far scagionare Mehdi. Baris è sempre più vicino a Zeynep, tanto da non preoccuparsi più di tanto che la loro relazione esca alla luce del sole. Zeynep, vestita di infermiera, si introduce nella camera di Bekir, in ospedale, e lo convince a testimoniare in cambio dei soldi che occorrono per far operare la figlia.