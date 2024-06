“My home my destiny”, le trame dal 17 al 21 giugno 2024

Sultan cerca di avvicinare sentimentalmente Nuh a Cemile, infastidendo quest'ultima. Faruk, spinto dalle minacce di suo padre, propone a Emine di andare a vivere da sola in un appartamento che le prenderebbe per l'occasione. Emine non è d'accordo e dubita che Faruk voglia tenerla solo come amante. Il primo giorno di scuola di Kibrit si trasforma in un piccolo trauma: i compagni la prendono in giro per via dell'età avanzata.