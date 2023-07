“My home my destiny”, le trame dal 17 al 21 luglio 2023

Zeynep è a casa dei suoceri dopo il matrimonio. Quella mattina, la famiglia di Mehdi avrebbe voluto fare colazione tutti insieme. Ma sia il padre di Zeynep, ancora reduce da una ubriacatura, che Zeynep, che non vuole accettare le regole della casa e di vita della famiglia di Mehdi faranno sfumare l'occasione. Le sorelle di Mehdi, in particolare la più grande, non vedono di buon occhio il loro matrimonio e la provocherà continuamente. Ma Zeynep riuscirà sempre a cavarsela egregiamente. La madre biologica, Sakira, cercherà in tutti i modi di convincere Zeynep che ha fatto la cosa giusta e che Mehdi è l'uomo giusto per lei. Ma Zeynep non è ancora del tutto convinta. Nell'andare a scuola per sostenere un esame incontrerà Mehdi che l'ha raggiunta per stare un po' più di tempo con lei per capire qualcosa di più del suo carattere. Zeynep incontrerà anche Faruk, che l'ha raggiunta per avere spiegazioni sul perché è stato lasciato senza nessuna spiegazione.