“My home my destiny”, le trame dal 2 al 6 dicembre 2024

A malincuore, Mehdi si ferma a dormire nella casa in cui vivono Zeynep, Sultan, Emine, Nermin e Sakine, ma si sente profondamente a disagio a stare sotto lo stesso tetto con Zeynep, per la quale continua a provare dei forti sentimenti. La stessa Emine affronta la sua amica sull'argomento: secondo lei, Zeynep non smetterà mai di amare Mehdi, come in una specie di incubo infinito.