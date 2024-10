“My home my destiny”, le trame dal 21 al 25 ottobre 2024

Baris e Zeynep stanno per partire per Sofia ma Zeynep, mentendo a Baris, gli dà appuntamento direttamente in aeroporto, in modo da poter andare prima in carcere a portare a Mehdi i soldi ricavati dalla vendita del pulmino di Nuh. Mehdi viene a sapere da Zeynep della morte di Bekir. Baris, insospettito dal comportamento di Zeynep, va ad aspettarla fuori dal carcere.