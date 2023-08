“My home my destiny”, le trame dal 21 al 26 agosto 2023

Mehdi è in ospedale in seguito all'accoltellamento avvenuto a causa di Bayram. Gli abitanti del quartiere si offrono come volontari per donargli il sangue. Ekrem ha lo stesso gruppo sanguigno di Mehdi e viene incoraggiato da Nermin a mettersi in coda come gli altri. Zeynep, Cemile, Müjgan, Zeliha e Sakine si alternano in ospedale per avere notizie dal medico. Zeynep si rifiuta di mangiare. Cemile si vede con Benal per chiederle se ha abortito, dato che nell'eventualità che Mehdi muoia, suo figlio è l'unico legame rimasto. Emine e Faruk discutono per un fraintendimento. Emine chiede indirettamente consiglio alla madre Sultan e rincuorata decide di perdonare Faruk. I due si ritrovano su una barca a condividere un pasto a base di frutti di mare. Durante un discorso appassionato di Faruk, Emine interpreta erroneamente che lui voglia sposarla. In ospedale, Zeynep si imbatte in Benal che è appena uscita dalla stanza di Mehdi e capisce che nasconde un segreto.