“My home my destiny”, le trame dal 24 al 28 luglio 2023

Zeynep va all'aeroporto insieme a Faruk per prendere l'aereo per Londra. Ma la ragazza gli restituisce l'anello e dice al suo ex fidanzato che non intende andare con lui. Mehdi è stato arrestato per sfruttamento del lavoro minorile. Viene portato alla centrale di polizia e rinchiuso in cella di sicurezza. Kibrit, disperata, viene accompagnata alla Casa Famiglia mentre Alì, visto che è maggiorenne, è libero di andarsene. Hasan, l'avvocato di Mehdi, va a trovarlo e lo informa che l'indomani mattina ci sarà la prima udienza in cui intende chiedere il suo rilascio. Nel frattempo, Nuh avvisa la famiglia di Medhi che l'uomo è stato arrestato, invitando Cemile a non dire niente alla madre che ha avuto recentemente un infarto. Zeynep prova a entrare in centrale per andare a parlare con il marito ma, dopo averlo visto assorto nei suoi pensieri, non ha il coraggio di avvicinarsi e se ne va. Si presenta invece il giorno dopo in tribunale da Hasan, pronto per la prima udienza del processo.