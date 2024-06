“My home my destiny”, le trame dal 24 al 29 giugno 2024

Mehdi e Zeynep cercano di vivere serenamente in famiglia e ci riuscirebbero se non fosse per Mujgan che non sopporta l'idea che il fratello abbia deciso di rimanere con la moglie, mandando Benal a vivere da sola in un appartamento in attesa di avere il bambino. Mehdì durante il pranzo reagisce alle offese della sorella, che decide di non pensare più solo alla famiglia, ma anche a se stessa.