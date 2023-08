“My home my destiny”, le trame dal 28 agosto al 2 settembre 2023

Mehdi ha saputo da Zynep che Benal è incinta e che il figlio è suo. Quello che lo sconvolge di più è che tutta la sua famiglia lo sapeva e aveva tramato nell'ombra per far abortire Benal e mandarla via dal quartiere. Durante il chiarimento con l'intera famiglia, Medhi scopre però che del bambino era al corrente solo Cemile, che d'accordo con Sultan, aveva offerto dei soldi a Benal per l'aborto e per trasferirsi. Cemile si sente offesa dalle accuse di Mehdi, perché ha fatto tutto per lui, per salvare il suo matrimonio, e decide di andare a passare la notte da Sultan. Mehdì dice a Zeynep di aver detto a Benal che lui ci sarà per il bambino, ma che non intende rinunciare al suo matrimonio e spera che lei possa restare con lui. Ma alla fine leggerà la lettera di addio che lei ha lasciato nella loro camera. Zeynep andrà da Sultan per allentare la tensione, ma troverà Mujgan e Cemile e ci sarà un confronto tra loro.