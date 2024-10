“My home my destiny”, le trame dal 28 ottobre al 1° novembre 2024

Mehdi è ancora in carcere mentre intorno a lui, Zeynep e gli altri stanno facendo di tutto per tirarlo fuori di prigione. Nonostante l'impegno profuso, Mehdi non vuole in nessun modo che l'aiuto arrivi dal capo della sua ex moglie, Baris. Nel frattempo l'arrivo di Ozlem ha creato una situazione di tensione all'interno della casa, tale da far infuriare Ali Riza, perché sua nipote continua a trattare male Sultan ed Emine, in quanto servitù della casa e perché non vede di buon occhio l'amicizia creatasi dalle tra le due donne e i suoi fratelli. Sultan intanto prende una decisione importante: non lavorerà più per loro, il legame che si è creato le impedisce di farsi pagare uno stipendio. Se ne avranno ancora bisogno lei ed Emine, torneranno ad aiutare i due fratelli e il loro simpatico zio Ali Riza.