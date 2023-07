“My home my destiny”, le trame dal 31 luglio al 4 agosto 2023

Nuh convince Mehdi a passare una serata fuori per distrarsi, ma in realtà si è messo d'accordo con Emeni per far incontrare Mehdi e Zeynep, in modo da farli parlare. La serata non è un successo: i due non si rivolgono quasi la parola, malgrado Emine e Nuh cerchino di lasciarli soli il più possibile. Mentre cercano un locale per cenare, vedono un uomo che picchia un bambino per togliergli i soldi. Mehdi gli da' una lezione e porta via il bambino per farlo mangiare. L'accaduto fa venire in mente Kilbrit a Zeynep, che si offre di fare domanda di adozione. Mehdi però rifiuta, dicendole che questo creerebbe solo false speranze in Kilbrit, visto che lei ha in programma di partire per Londra. Zeynep decide di lasciare casa di Mehdi e trasferirsi con i genitori da Sultan, ma Zeliha non è d'accordo e chiede a Sakine di intervenire.