“My home my destiny”, le trame dal 7 all’11 agosto 2023

Zeynep svela alla madre, Nermin, il segreto di Benal e le chiede di prenderla in casa come infermiera, per nascondere anche il suo stato di gravidanza. Nermin accetta. Ekrem cerca di ricattare Mehdi con una busta contenente del denaro per impedirgli di rivelare il segreto dell'amante e dei figli a Nermin. Mehdi si rifiuta e lo intima di lasciarlo in pace. Il tribunale concede l'affidamento di Kibrit a Zeynep e Mehdi, così la ragazza torna a vivere con loro. Mentre Cemile e Mehdi bevono il caffè e Cemile sta per rivelargli della gravidanza di Benal, entrano Zeynep e Kibrit in casa. Mehdi, di spalle, confessa alla sorella di essere innamorato di Zeynep, ignaro della loro presenza. Kibrit e Zeynep lo sentono e rimangono di stucco. Su suggerimento di Kibrit, Mehdi si dichiara a Zeynep che non reagisce. Profondamente dispiaciuto e sconsolato, Mehdi esce di casa e Zeynep lo segue salendo in auto con lui.