“My home my destiny”, le trame dal 7 all’11 ottobre 2024

Successivamente, in qualità di avvocato, incontra Mehdi in carcere per aggiornarlo sugli sviluppi, ma lui le propone di aiutarlo a vendere la sua quota del negozio di pneumatici e portargli il ricavato della vendita in contanti, direttamente in carcere. Zeynep è titubante. Nel frattempo, Ozlem arriva in casa di Baris e Savas. Lo zio, Ali Riza, chiede a Ozlem di conoscere Zeynep e valutarla, giacchè avverte in Baris un avvicinamento nei suoi confronti. Le due donne si conosceranno e insieme andranno a vedere una casa.