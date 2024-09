“My home my destiny”, le trame dal 1° al 4 ottobre 2024

Baris si presenta in casa delle donne per rivelare a Nermin che Ekrem è stato incriminato e che lei riavrà i soldi della sua azienda di famiglia. Le donne della casa sono in festa, ma quando Baris scopre che la famiglia di Mehdi è loro ospite, ne è contrariato. Zeynep è in imbarazzo, Baris dimostra sempre di più i suoi sentimenti verso di lei, fino a invitarla a pranzo. La ragazza accetta di raggiungerlo, ma nel frattempo Huseyn rinuncia alla difesa di Mehdi e, all'oscuro di Baris e delle sue madri, cambia i suoi programmi e decide di presentarsi in tribunale come avvocato del suo ex marito. Infine, lo rivelerà anche a Emine e Savas, chiedendo a quest'ultimo di aiutarla col caso e pregando entrambi di coprirla.