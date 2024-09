“My home my destiny”, le trame del 16 al 20 settembre 2024

Ali Riza entra sempre più in confidenza con Sultan, dalla quale è visibilmente attratto, soprattutto per la sua esuberanza e simpatia. Non perde occasione per avvicinarsi a lei, anche solo per farle vedere come si impastano le icli kofte, le deliziose polpette ripiene e fritte. Mehdi viene dimesso dall'ospedale e riportato in carcere, dove lo attende una brutta sorpresa: l'hanno trasferito in un'altra cella e ad aspettarlo c'è un detenuto molto ambiguo, Bekir, che comincia a provocarlo fin dall'inizio. Mehdi stringe amicizia con Cengiz, il detenuto più anziano, che gli racconta di aver conosciuto il suo defunto padre molti anni prima. Zeynep e Baris sono sempre più in sintonia, al punto che se ne accorgono anche Sultan ed Emine, che fanno il tifo per l'avvocato. Durante una partita a scacchi, Ali Riza comunica a Savas la sua intenzione di cambiare casa per rispettare una promessa fatta a sua sorella prima che lei morisse.