“My home my destiny”, le trame del 2 al 6 settembre 2024

Zeynep ha denunciato Mehdi per il danneggiamento dell'auto e ottenuto un ordine restrittivo per l'ex marito che non la potrà avvicinare per almeno tre mesi. Quando la polizia si presenta al negozio per notificare la denuncia, Mehdi scappa da loro e va alla ricerca di Zeynep. Dopo essersi presentato dove lavora l'ex moglie ed essere cacciato dalla sicurezza, andrà a casa di Sultan e Nermin dove sarà nuovamente respinto da quest'ultima. Nel frattempo la polizia è sulle sue tracce per arrestarlo mentre Baris porta Zeynep in un posto sicuro. Ma una telefonata interromperà il loro pranzo e dovranno correre a casa dell'uomo dove Zeynep conoscerà parte del suo passato e avrà modo di "conoscere" il fratello malato del suo datore di lavoro. Cemile distrutta e in ansia per Mehdi, riceve l'inaspettata visita di Benal.