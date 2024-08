“My home my destiny”, le trame del 24 e 25 agosto 2024

Mehdi rivela alla sua famiglia che ha venduto la casa di proprietà, e che quindi tutti se ne dovranno andare. Mujgan decide quindi di abbandonare la città per raggiungere la madre e non sa per quanto tempo starà via. Si lascia quindi andare a uno sfogo emotivo con il fratello e i due si promettono affetto eterno. Zeynep intanto si prepara per andare in Bulgaria per lavoro per qualche giorno. Sakine però escogita un piano per non farla partire: le fa sparire il passaporto e poi dice a Mehdi di stare tranquillo, che la ragazza non partirà. Fortunatamente, il capo di Zeynep troverà un modo alternativo per far sì che la ragazza possa lasciare il Paese.