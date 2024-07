“My home my destiny”, le trame del 27 e 28 luglio 2024

Zeynep è sopraffatta dalle parole di Mehdi, che le dice di essere stata lei a volere il divorzio. La accusa di aver portato via di casa Kibrit e Cemile e quest'ultima è colpevole di avergli nascosto la sua relazione con Nuh. Mehdi si scontrerà prima con la sorella e poi si scaglierà contro il suo amico fraterno. Baris, invitato a colazione con Ceren e venuto in soccorso a Nermin nella causa contro Ekrem, riesce a conquistare tutte le donne della casa, compresa una restia Sakine. Nermin confessa a Zeynep che Mehdi sapeva della relazione tra Ekrem e Meltem. Zeynep è incredula, quando Kibrit la chiama per confidarle che Mehdi ha passato la notte con Nazli, notizia che viene appresa da Mujgan, Cemile e Benal. Nel frattempo Mujgan incontra Burhan e gli dà un ultimatum: o il suo amore o l'infinita lotta contro Mehdi. A casa però Mujgan continua a incitare il fratello per impedire il matrimonio di Cemile e Nuh.