“My home my destiny”, le trame del 3 e 4 agosto 2024

Nuh parla con Cemile dopo il confronto avuto con Mehdi e le giura che lei non è mai stata un ripiego per lui e che non la considera una medicina per curare le ferite lasciate da Emine. Cemile si dimostra molto comprensiva e dice a Nuh che ciò che conta sono i sentimenti che provano nel presente e non quello che è successo nel passato. I due decidono di sposarsi. Nuh prova a parlare con Mujgan, perché Cemile possa avere la sua famiglia accanto, ma senza successo. Per seguire la tradizione, Nuh chiede a Sultan di fare le veci della famiglia di Cemile e chiede a lei la sua mano. Sultan, Sakine, Nermin, Emine e Zeynep festeggiano il fidanzamento dei due sposi e preparano la notte dell'hennè per Cemile. Durante la notte Zeynep viene chiamata urgentemente in ufficio insieme ai suoi colleghi. Non si accorge che Mehdi la segue. L'aspetterà all'uscita e vedrà uscire tutti i colleghi della moglie meno che lei.